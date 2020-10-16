RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1174117511761177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде? :roll:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 162
З нами з: 07.06.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

extreme_lviv_ua написав:Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде? :roll:
За послуги будет, а за грошовий - под вопросом, но скорее всего там просто P2P.
unknownurl
 
Повідомлень: 211
З нами з: 01.10.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:43

засипалки жовтня продовжуються! (не знаю чи персональна пропозиція)

СмС
---
Безкоштовна доставка на Zakaz.ua до 31.12.2020
Використовуйте промокод UKRSIB20 при замовленні від 1000 грн
деталі..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9866
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:31

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде? :roll:

Робив покупку на Промі, оплачував НП і доставку у них на сайті (НП), так ті 400 грн і не окешбечили.
Rainbow
 
Повідомлень: 2950
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Rainbow написав:
  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде? :roll:

Робив покупку на Промі, оплачував НП і доставку у них на сайті (НП), так ті 400 грн і не окешбечили.
Prom, olx и прочие с безопасной оплатой и наложенным платежом явное дело не будут с кешбеком. На счёт наложки, кешбек может быть только если отправитель юридическое лицо (и то не гарантировано), не ФОП.
unknownurl
 
Повідомлень: 211
З нами з: 01.10.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:51

  greenozon написав:не пов'язані речі

Та ні друже, пов'язані, просто це ти не поняв як само, але я поясню.
Або ти граєш в цей лохотрон з пежо та залишаєш собі стару картку де вийшов кешбек і обіцяв повернутися у наступному житті, або ти міняєш картку на нову, продовжуєш собі кешбек ще на рік, але друже вже без пежо. Бо як я казав вище, на нові картки ця акція з пежо - не прийде. :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 725
З нами з: 18.06.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:56

  Maksi2 написав:
  greenozon написав:не пов'язані речі

Та ні друже, пов'язані, просто це ти не поняв як само, але я поясню.
Або ти граєш в цей лохотрон з пежо та залишаєш собі стару картку де вийшов кешбек і обіцяв повернутися у наступному житті, або ти міняєш картку на нову, продовжуєш собі кешбек ще на рік, але друже вже без пежо. Бо як я казав вище, на нові картки ця акція з пежо - не прийде. :mrgreen:

Чо це не прийде? Прийшла. Картці ще пвіроку нема.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Maksi2 написав:
  greenozon написав:не пов'язані речі

Та ні друже, пов'язані, просто це ти не поняв як само, але я поясню.
Або ти граєш в цей лохотрон з пежо та залишаєш собі стару картку де вийшов кешбек і обіцяв повернутися у наступному житті, або ти міняєш картку на нову, продовжуєш собі кешбек ще на рік, але друже вже без пежо. Бо як я казав вище, на нові картки ця акція з пежо - не прийде. :mrgreen:
На новую, переоткрытую, карту 16.10.20 - пришло.
lel
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 10.12.13
Подякував: 998 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:24

  greenozon написав:засипалки жовтня продовжуються! (не знаю чи персональна пропозиція)

СмС
---
Безкоштовна доставка на Zakaz.ua до 31.12.2020
Використовуйте промокод UKRSIB20 при замовленні від 1000 грн
деталі..

Якийсь самобоян УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Робив покупку на Промі, оплачував НП і доставку у них на сайті (НП), так ті 400 грн і не окешбечили.

Це ще слабенько. Тут Р2Р платний, вони точно комісію не взяли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 18.08.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:37

  Ferlakur написав:Чо це не прийде? Прийшла. Картці ще пвіроку нема.

  lel написав:На новую, переоткрытую, карту 16.10.20 - пришло.

Вітаю, ви виграли дирку від бубліка! :lol: (шутка гумору)
Maksi2
 
Повідомлень: 725
З нами з: 18.06.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1174117511761177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, freelanc, ingtrans, kostya77, Maksi2, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20926)
21.10.2020 15:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.