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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:49
Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде?
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extreme_lviv_ua
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:50
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде?
За послуги будет, а за грошовий - под вопросом, но скорее всего там просто P2P.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:43
засипалки жовтня продовжуються! (не знаю чи персональна пропозиція)
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Безкоштовна доставка на Zakaz.ua до 31.12.2020
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greenozon
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:31
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде?
Робив покупку на Промі, оплачував НП і доставку у них на сайті (НП), так ті 400 грн і не окешбечили.
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Rainbow
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:51
Rainbow написав: extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде?
Робив покупку на Промі, оплачував НП і доставку у них на сайті (НП), так ті 400 грн і не окешбечили.
Prom, olx и прочие с безопасной оплатой и наложенным платежом явное дело не будут с кешбеком. На счёт наложки, кешбек может быть только если отправитель юридическое лицо (и то не гарантировано), не ФОП.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:51
greenozon написав:
не пов'язані речі
Та ні друже, пов'язані, просто це ти не поняв як само, але я поясню.
Або ти граєш в цей лохотрон з пежо та залишаєш собі стару картку де вийшов кешбек і обіцяв повернутися у наступному житті, або ти міняєш картку на нову, продовжуєш собі кешбек ще на рік, але друже вже без пежо. Бо як я казав вище, на нові картки ця акція з пежо - не прийде.
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Maksi2
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:56
Maksi2 написав: greenozon написав:
не пов'язані речі
Та ні друже, пов'язані, просто це ти не поняв як само, але я поясню.
Або ти граєш в цей лохотрон з пежо та залишаєш собі стару картку де вийшов кешбек і обіцяв повернутися у наступному житті, або ти міняєш картку на нову, продовжуєш собі кешбек ще на рік, але друже вже без пежо. Бо як я казав вище, на нові картки ця акція з пежо - не прийде.
Чо це не прийде? Прийшла. Картці ще пвіроку нема.
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Ferlakur
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:57
Maksi2 написав: greenozon написав:
не пов'язані речі
Та ні друже, пов'язані, просто це ти не поняв як само, але я поясню.
Або ти граєш в цей лохотрон з пежо та залишаєш собі стару картку де вийшов кешбек і обіцяв повернутися у наступному житті, або ти міняєш картку на нову, продовжуєш собі кешбек ще на рік, але друже вже без пежо. Бо як я казав вище, на нові картки ця акція з пежо - не прийде.
На новую, переоткрытую, карту 16.10.20 - пришло.
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lel
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Додано: Сер 21 жов, 2020 15:24
greenozon написав:
засипалки жовтня продовжуються! (не знаю чи персональна пропозиція)
СмС
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Безкоштовна доставка на Zakaz.ua до 31.12.2020
Використовуйте промокод UKRSIB20 при замовленні від 1000 грн
деталі..
Якийсь самобоян УкрСибБанк BNP Paribas Group
Rainbow написав:
Робив покупку на Промі, оплачував НП і доставку у них на сайті (НП), так ті 400 грн і не окешбечили.
Це ще слабенько. Тут Р2Р платний, вони точно комісію не взяли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 15:37
Ferlakur написав:
Чо це не прийде? Прийшла. Картці ще пвіроку нема.
lel написав:
На новую, переоткрытую, карту 16.10.20 - пришло.
Вітаю, ви виграли дирку від бубліка!
(шутка гумору)
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Maksi2
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