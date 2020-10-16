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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1175117611771178

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Бо як я казав вище, на нові картки ця акція з пежо - не прийде.

  lel написав:На новую, переоткрытую, карту 16.10.20 - пришло.

  Maksi2 написав:Вітаю, ви виграли дирку від бубліка!

А можно было бы просто написать, что да, ошибался...
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:51

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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:59

Maksi2
Мне нравятся Ваши безапелляционные суждения и нежеление признавать ошибки даже в очевидных случаях. :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:21

  ingtrans написав:Maksi2
Мне нравятся Ваши безапелляционные суждения и нежеление признавать ошибки даже в очевидных случаях. :)

А мне не нравится ваш поиск ошибок даже там где их нет, не люблю задротов. :)
Maksi2
 
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