А можно было бы просто написать, что да, ошибался...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А можно было бы просто написать, что да, ошибался...
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:59
Maksi2
Мне нравятся Ваши безапелляционные суждения и нежеление признавать ошибки даже в очевидных случаях.
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:21
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