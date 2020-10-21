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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:47
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде?
За послуги кешбек будет, за грошовий переказ - нет + укрсиб собьет 1% комиссии за перевод
.......
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:52
klug написав: greenozon написав:
засипалки жовтня продовжуються! (не знаю чи персональна пропозиція)
СмС
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Безкоштовна доставка на Zakaz.ua до 31.12.2020
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Якийсь самобоян УкрСибБанк BNP Paribas Group
Rainbow написав:
Робив покупку на Промі, оплачував НП і доставку у них на сайті (НП), так ті 400 грн і не окешбечили.
Це ще слабенько. Тут Р2Р платний, вони точно комісію не взяли?
від самобаяна чую
мета форуму - бути усім форумчанам в курсі подій, ділитись івентами, новинами, лайфхаками
а тупа баянна критика це вам в інші прокурені запольовані місця. перепрошую
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greenozon
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Додано: Чет 22 жов, 2020 00:04
greenozon написав:
мета форуму - бути усім форумчанам в курсі подій, ділитись івентами, новинами, лайфхаками
Плюсую звістно, але тут не всім відома мета форуму, а їм ще наліпки свині дають, та інші позначки, ганьба.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 00:43
greenozon написав: klug написав: greenozon написав:
засипалки жовтня продовжуються! (не знаю чи персональна пропозиція)
СмС
---
Безкоштовна доставка на Zakaz.ua до 31.12.2020
Використовуйте промокод UKRSIB20 при замовленні від 1000 грн
деталі..
Якийсь самобоян УкрСибБанк BNP Paribas Group
Rainbow написав:
Робив покупку на Промі, оплачував НП і доставку у них на сайті (НП), так ті 400 грн і не окешбечили.
Це ще слабенько. Тут Р2Р платний, вони точно комісію не взяли?
від самобаяна чую
мета форуму - бути усім форумчанам в курсі подій, ділитись івентами, новинами, лайфхаками
а тупа баянна критика це вам в інші прокурені запольовані місця. перепрошую
Одна справа ділитися - інша справа набивати пости одними й тими ж повідомленнями.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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