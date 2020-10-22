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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1175117611771178

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

extreme_lviv_ua написав:Всім привіт, сорі, десь давно вже було, але не можу найти...
Якщо в додатку нової пошти оплатити «послуги доставки» і «грошовий переказ», кишмиш хоч за щось буде? :roll:
За послуги кешбек будет, за грошовий переказ - нет + укрсиб собьет 1% комиссии за перевод
.......
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:52

  klug написав:
  greenozon написав:засипалки жовтня продовжуються! (не знаю чи персональна пропозиція)

СмС
---
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Якийсь самобоян УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Робив покупку на Промі, оплачував НП і доставку у них на сайті (НП), так ті 400 грн і не окешбечили.

Це ще слабенько. Тут Р2Р платний, вони точно комісію не взяли?



від самобаяна чую

мета форуму - бути усім форумчанам в курсі подій, ділитись івентами, новинами, лайфхаками

а тупа баянна критика це вам в інші прокурені запольовані місця. перепрошую
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:04

  greenozon написав:мета форуму - бути усім форумчанам в курсі подій, ділитись івентами, новинами, лайфхаками

Плюсую звістно, але тут не всім відома мета форуму, а їм ще наліпки свині дають, та інші позначки, ганьба.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:43

  greenozon написав:
  klug написав:
  greenozon написав:засипалки жовтня продовжуються! (не знаю чи персональна пропозиція)

СмС
---
Безкоштовна доставка на Zakaz.ua до 31.12.2020
Використовуйте промокод UKRSIB20 при замовленні від 1000 грн
деталі..

Якийсь самобоян УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Робив покупку на Промі, оплачував НП і доставку у них на сайті (НП), так ті 400 грн і не окешбечили.

Це ще слабенько. Тут Р2Р платний, вони точно комісію не взяли?



від самобаяна чую

мета форуму - бути усім форумчанам в курсі подій, ділитись івентами, новинами, лайфхаками

а тупа баянна критика це вам в інші прокурені запольовані місця. перепрошую

Одна справа ділитися - інша справа набивати пости одними й тими ж повідомленнями.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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klug
якби вмів, то зробив би фото СМС-ки із телефона
а так - руками
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greenozon
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