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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1176117711781179

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:20

Амвросий ну так написал же, что все прошло удачно :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2351
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:08

Моя карта всьо. Звонил на калл. Уговаривал продлить программу. Ни в какую! :|
Вот .....!
rollo
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:40

  rollo написав:Моя карта всьо. Звонил на калл. Уговаривал продлить программу. Ни в какую! :|

Зачем? Если можно просто закрыть и открыть по новой? Ради такого дела можно даже выделить время на поход в отделение :)
Maksi2
 
Повідомлень: 730
З нами з: 18.06.19
Подякував: 355 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:49

  Maksi2 написав:
  rollo написав:Моя карта всьо. Звонил на калл. Уговаривал продлить программу. Ни в какую! :|

Зачем? Если можно просто закрыть и открыть по новой? Ради такого дела можно даже выделить время на поход в отделение :)

По всей видимости, нужно еще дождаться кешбэка 16 ноября, а потом ещё денег по акциям. Итого почти месяц ещё нужно держать эту карту.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1682
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Подякував: 31 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:53

За покупки на Алиэкспрессе еще не давали коды?
Ferlakur
 
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Подякував: 204 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Хрю-коллеги,напомните на 1 акк кишмиша 500 и как (накопление или вывод)? Инет слаб читать тарифы
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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З нами з: 03.12.14
Подякував: 688 раз.
Подякували: 845 раз.
 
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