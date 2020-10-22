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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:20
Амвросий
ну так написал же, что все прошло удачно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:08
Моя карта всьо. Звонил на калл. Уговаривал продлить программу. Ни в какую!
Вот .....!
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rollo
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Maksi2
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:49
По всей видимости, нужно еще дождаться кешбэка 16 ноября, а потом ещё денег по акциям. Итого почти месяц ещё нужно держать эту карту.
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ingtrans
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:53
За покупки на Алиэкспрессе еще не давали коды?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:18
Хрю-коллеги,напомните на 1 акк кишмиша 500 и как (накопление или вывод)? Инет слаб читать тарифы
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:52
ingtrans написав:
По всей видимости, нужно еще дождаться кешбэка 16 ноября, а потом ещё денег по акциям. Итого почти месяц ещё нужно держать эту карту.
Это да, сам в таких же условиях.
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Maksi2
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:31
Мизантрóп написав:
Хрю-коллеги,напомните на 1 акк кишмиша 500 и как (накопление или вывод)? Инет слаб читать тарифы
Каждый мес, 16го числа на карту само падает(до 12:00) чистыми не более 500грн нарытых мазолистыми пятачками за весь прошлый кал. месяц
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:53
clientage написав: Мизантрóп написав:
Хрю-коллеги,напомните на 1 акк кишмиша 500 и как (накопление или вывод)? Инет слаб читать тарифы
Каждый мес, 16го числа на карту само падает(до 12:00) чистыми не более 500грн нарытых мазолистыми пятачками за весь прошлый кал. месяц
маловато будет@ Подключу свинарник на зиму
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:15
толмач нужен
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v57
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