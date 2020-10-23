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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:40
Зачем? Коммунальные вырастут.
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reef
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Додано: Суб 24 жов, 2020 01:09
clientage написав:
Каждый мес, 16го числа на карту само падает(до 12:00)
Должно падать 16-го.
По факту было и 17-го.
Ну то таке.
А вот откуда данные про время?
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Aktus
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