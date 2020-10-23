RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1177117811791180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зачем? Коммунальные вырастут.
reef
 
Повідомлень: 2611
З нами з: 28.08.07
Подякував: 171 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 01:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Каждый мес, 16го числа на карту само падает(до 12:00)

Должно падать 16-го.
По факту было и 17-го.
Ну то таке.

А вот откуда данные про время?
Aktus
 
Повідомлень: 68
З нами з: 02.11.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 10:48

Aktus опытным путём установлено
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2352
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Покупка на али, цена товара около 70$, платил гривной по курсу, с кешбеком, через пару дней продавец возвратил сумму покупки, но, паскудный Укрсибб вернул мне на карту на 100 грн меньше.
Вывод: банк не годится для покупок на заграничных сайтах, ибо если вот так же сделка сорвется, то Укрсибб обязательно прокинет на курсе валют при возврате платежа.
Maksi2
 
Повідомлень: 733
З нами з: 18.06.19
Подякував: 355 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:продавец возвратил сумму покупки

а яка причина ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 852
З нами з: 27.02.19
Подякував: 303 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:20

  ingtrans написав:
  Maksi2 написав:
  rollo написав:Моя карта всьо. Звонил на калл. Уговаривал продлить программу. Ни в какую! :|

Зачем? Если можно просто закрыть и открыть по новой? Ради такого дела можно даже выделить время на поход в отделение :)

По всей видимости, нужно еще дождаться кешбэка 16 ноября, а потом ещё денег по акциям. Итого почти месяц ещё нужно держать эту карту.

Вот! :|
rollo
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:22

  stas_rst написав:
  Maksi2 написав:продавец возвратил сумму покупки

а яка причина ?

Цвет не тот, что заказывал. Как пример.
rollo
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:33

  stas_rst написав:а яка причина ?

  rollo написав:Цвет не тот, что заказывал. Как пример.

Та да.
Maksi2
 
Повідомлень: 733
З нами з: 18.06.19
Подякував: 355 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1177117811791180
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, melkh, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.