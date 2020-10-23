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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:40
Зачем? Коммунальные вырастут.
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reef
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Додано: Суб 24 жов, 2020 01:09
clientage написав:
Каждый мес, 16го числа на карту само падает(до 12:00)
Должно падать 16-го.
По факту было и 17-го.
Ну то таке.
А вот откуда данные про время?
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Aktus
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Додано: Суб 24 жов, 2020 10:48
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omb
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Додано: Суб 24 жов, 2020 16:17
Покупка на али, цена товара около 70$, платил гривной по курсу, с кешбеком, через пару дней продавец возвратил сумму покупки, но, паскудный Укрсибб вернул мне на карту на 100 грн меньше.
Вывод: банк не годится для покупок на заграничных сайтах, ибо если вот так же сделка сорвется, то Укрсибб обязательно прокинет на курсе валют при возврате платежа.
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Maksi2
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Додано: Суб 24 жов, 2020 17:18
Maksi2 написав:
продавец возвратил сумму покупки
а яка причина ?
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stas_rst
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Додано: Суб 24 жов, 2020 17:20
ingtrans написав:
По всей видимости, нужно еще дождаться кешбэка 16 ноября, а потом ещё денег по акциям. Итого почти месяц ещё нужно держать эту карту.
Вот!
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rollo
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Додано: Суб 24 жов, 2020 17:22
stas_rst написав: Maksi2 написав:
продавец возвратил сумму покупки
а яка причина ?
Цвет не тот, что заказывал. Как пример.
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rollo
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Додано: Суб 24 жов, 2020 17:33
stas_rst написав:
а яка причина ?
rollo написав:
Цвет не тот, что заказывал. Как пример.
Та да.
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Maksi2
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Додано: Суб 24 жов, 2020 17:56
укрсиб мог снять меньше, нужно проверить в операциях через неделю сумму проведенного снятия.
7проц за алик не капнуло, раз все молчат?
Востаннє редагувалось Slx
в Суб 24 жов, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Slx
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Додано: Суб 24 жов, 2020 17:58
rollo написав: stas_rst написав: Maksi2 написав:
продавец возвратил сумму покупки
а яка причина ?
Цвет не тот, что заказывал. Как пример.
Варіант міг бути - з ініціативи продавця або блок по картці при кінцевій оплаті . Тому й запитав
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stas_rst
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