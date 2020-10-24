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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:04
Slx написав:
7проц за алик не капнуло, раз все молчат?
Не капнуло
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Суб 24 жов, 2020 19:39
miltador написав: Slx написав:
7проц за алик не капнуло, раз все молчат?
Не капнуло
Он не капнет, должны прислать ключ-код.
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Ferlakur
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Додано: Суб 24 жов, 2020 19:40
Maksi2 написав:
Покупка на али, цена товара около 70$, платил гривной по курсу, с кешбеком, через пару дней продавец возвратил сумму покупки, но, паскудный Укрсибб вернул мне на карту на 100 грн меньше.
Вывод: банк не
годится для покупок на заграничных сайтах, ибо если вот так же сделка сорвется, то Укрсибб обязательно
прокинет на курсе валют при возврате платежа.
платить картой new card есть смысл только в гривне на территории Украины. Потому что если будет возврат с конвертацией, то будет приличная потеря порядка 5% на двойной конвертации по очень не выгодным курсам. Сам одно время так попал с ebay.
Для оплаты на инет сайтах в валюте лучше завести карту в долларах.
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Амвросий
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Додано: Суб 24 жов, 2020 20:22
Ferlakur написав:
Он не капнет, должны прислать ключ-код.
Так, я це мав на увазі. Але не прислали ще хоча по іншій акції код прислали ще тиждень тому.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Суб 24 жов, 2020 20:30
Амвросий написав:
платить картой new card есть смысл только в гривне на территории Украины. Потому что если будет возврат с конвертацией, то будет приличная потеря порядка 5% на двойной конвертации по очень не выгодным курсам. Сам одно время так попал с ebay.
При оплате долларового счета на Aliexpress с гривневой карты не должно быть двойной конвертации. Разница же получается за счет разницы курсов продажи и покупки на момент проведения операций покупки и возврата. А так да, New Card плохо подходит для валютных покупок. Я пару раз оплатил и бросил это дело. Фактически на момент покупки уже переплачиваешь где-то 1,5%. Они-то перекрываются кешбэком, но выгоднее получается платить, например, О.Картой.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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