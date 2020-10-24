Додано: Нед 25 жов, 2020 08:46

Flamingo написав: Не сочтите меня занудой, но с экономической точки зрения двойная конвертация в приведенном Макси2 случае по сути есть. Первая конвертация - при покупке в долларах и оплате гривневой картой (применяется курс продажи доллара банком) - вторая - при возврате долларов и зачислении их на гривневую карту (применяется курс покупки доллара банком). Не сочтите меня занудой, но с экономической точки зрения двойная конвертация в приведенном Макси2 случае по сути есть. Первая конвертация - при покупке в долларах и оплате гривневой картой (применяется курс продажи доллара банком) - вторая - при возврате долларов и зачислении их на гривневую карту (применяется курс покупки доллара банком).

То, что в этом случае есть покупка долларов, а затем продаже долларов, я и сам написал, но такая двойная конвертация даже на плохих курсах Укрсиба не дает 5%, о которых писал Амвросий. Например, на данный момент это будет под 2%. Поэтому подозреваю, что он писал о другой двойной конвертации. Чтобы получить 5% либо нужно дополнительно попасть на повышение курса в день проводки/понижение курса в день возврата, либо всё-таки попасть на DCC (правда, для DCC 5% - это еще по-божески). Если это первое, то, ИМХО, это все же комбинированные потери на двойной конвертации и колебаниях курса, причем доля потерь от колебаний должна быть даже больше, чем доля потерь на конвертации. Отсюда и мой комментарий о двойной конвертации.