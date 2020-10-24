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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:04
Slx написав:
7проц за алик не капнуло, раз все молчат?
Не капнуло
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Суб 24 жов, 2020 19:39
miltador написав: Slx написав:
7проц за алик не капнуло, раз все молчат?
Не капнуло
Он не капнет, должны прислать ключ-код.
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Ferlakur
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Додано: Суб 24 жов, 2020 19:40
Maksi2 написав:
Покупка на али, цена товара около 70$, платил гривной по курсу, с кешбеком, через пару дней продавец возвратил сумму покупки, но, паскудный Укрсибб вернул мне на карту на 100 грн меньше.
Вывод: банк не
годится для покупок на заграничных сайтах, ибо если вот так же сделка сорвется, то Укрсибб обязательно
прокинет на курсе валют при возврате платежа.
платить картой new card есть смысл только в гривне на территории Украины. Потому что если будет возврат с конвертацией, то будет приличная потеря порядка 5% на двойной конвертации по очень не выгодным курсам. Сам одно время так попал с ebay.
Для оплаты на инет сайтах в валюте лучше завести карту в долларах.
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Амвросий
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Додано: Суб 24 жов, 2020 20:22
Ferlakur написав:
Он не капнет, должны прислать ключ-код.
Так, я це мав на увазі. Але не прислали ще хоча по іншій акції код прислали ще тиждень тому.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Суб 24 жов, 2020 20:30
Амвросий написав:
платить картой new card есть смысл только в гривне на территории Украины. Потому что если будет возврат с конвертацией, то будет приличная потеря порядка 5% на двойной конвертации по очень не выгодным курсам. Сам одно время так попал с ebay.
При оплате долларового счета на Aliexpress с гривневой карты не должно быть двойной конвертации. Разница же получается за счет разницы курсов продажи и покупки на момент проведения операций покупки и возврата. А так да, New Card плохо подходит для валютных покупок. Я пару раз оплатил и бросил это дело. Фактически на момент покупки уже переплачиваешь где-то 1,5%. Они-то перекрываются кешбэком, но выгоднее получается платить, например, О.Картой.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Суб 24 жов, 2020 22:56
Амвросий написав: Maksi2 написав:
Покупка на али, цена товара около 70$, платил гривной по курсу, с кешбеком, через пару дней продавец возвратил сумму покупки, но, паскудный Укрсибб вернул мне на карту на 100 грн меньше.
Вывод: банк не
годится для покупок на заграничных сайтах, ибо если вот так же сделка сорвется, то Укрсибб обязательно
прокинет на курсе валют при возврате платежа.
платить картой new card есть смысл только в гривне на территории Украины. Потому что если будет возврат с конвертацией, то будет приличная потеря порядка 5% на двойной конвертации по очень не выгодным курсам. Сам одно время так попал с ebay.
Для оплаты на инет сайтах в валюте лучше завести карту в долларах.
Так и есть, Укрсибб прокинул на 5% от суммы покупки.
Карту в $ без кешбека тут заводить не собираюсь, благо еще есть места где можно и с кешбеком купить и даже не потерять ничего в случае возврата.
P.s. даже если это и написано в ДКБО, но имхо это кидалово клиентов с курсами валют укрсибба.
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Maksi2
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Додано: Нед 25 жов, 2020 04:55
ingtrans написав:
При оплате долларового счета на Aliexpress с гривневой карты не должно быть двойной конвертации. Разница же получается за счет разницы курсов продажи и покупки на момент проведения операций покупки и возврата. А так да, New Card плохо подходит для валютных покупок. Я пару раз оплатил и бросил это дело. Фактически на момент покупки уже переплачиваешь где-то 1,5%. Они-то перекрываются кешбэком, но выгоднее получается платить, например, О.Картой.
Не сочтите меня занудой, но с экономической точки зрения двойная конвертация в приведенном Макси2 случае по сути есть. Первая конвертация - при покупке в долларах и оплате гривневой картой (применяется курс продажи доллара банком) - вторая - при возврате долларов и зачислении их на гривневую карту (применяется курс покупки доллара банком). Я понимаю что вы в понятие "двойная конвертация" вкладываете значение при применении DCC (Динамическая конвертация валюты). Там двойная конвертация сразу происходит при совершении всего одной единственной операции - оплаты покупки. Но, повторюсь, по сути и там и тут происходит 2 конвертации на одной и той же сумме, просто в одном случае это происходит несколько растянуто во времени
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 25 жов, 2020 08:46
Flamingo написав:
Не сочтите меня занудой, но с экономической точки зрения двойная конвертация в приведенном Макси2 случае по сути есть. Первая конвертация - при покупке в долларах и оплате гривневой картой (применяется курс продажи доллара банком) - вторая - при возврате долларов и зачислении их на гривневую карту (применяется курс покупки доллара банком).
То, что в этом случае есть покупка долларов, а затем продаже долларов, я и сам написал, но такая двойная конвертация даже на плохих курсах Укрсиба не дает 5%, о которых писал Амвросий. Например, на данный момент это будет под 2%. Поэтому подозреваю, что он писал о другой двойной конвертации. Чтобы получить 5% либо нужно дополнительно попасть на повышение курса в день проводки/понижение курса в день возврата, либо всё-таки попасть на DCC (правда, для DCC 5% - это еще по-божески). Если это первое, то, ИМХО, это все же комбинированные потери на двойной конвертации и колебаниях курса, причем доля потерь от колебаний должна быть даже больше, чем доля потерь на конвертации. Отсюда и мой комментарий о двойной конвертации.
Maksi2 написав:
Так и есть, Укрсибб прокинул на 5% от суммы покупки.
А за счет чего получилась такая потеря? Маржа курса доллара у них порядка 60 коп, а для 5% должно быть более 1,40 грн. Правда, с возвратом средств за долларовую покупку у Укрсиба не сталкивался, может у них и еще какие-то комиссии на этот случай припасены...
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 25 жов, 2020 09:22
ingtrans написав:
То, что в этом случае есть покупка долларов, а затем продаже долларов, я и сам написал, но такая двойная конвертация даже на плохих курсах Укрсиба не дает 5%, о которых писал Амвросий.
В моем случае я попал на шестерную конвертацию, т.к. попал ещё и на DCC. В итоге при покупке одна конвертация в гривну на стороне продавца, затем ещё две конвертации на стороне укрсиба - из гривны в доллар и из доллара обратно в гривну.
Товар не пришел, продавец вернул деньги, при возврате еще три конвертации. В результате на 6-ти конвертациях + изменение курса потеря около 5%.
Хорошо ещё, что курс тогда был стабильным. Больше карту укрсиба для покупок за границей не использую
А до этого делал покупку на aliexpress, списание было в долларах и конвертация один раз на стороне укрсиба. За счет не выгодного курса укрсиба кешбек получился около 2%. Но если бы был возврат, то получился бы наоборот минус
Востаннє редагувалось Амвросий
в Нед 25 жов, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Нед 25 жов, 2020 09:31
Амвросий
Если бы курс гривны вырос, то вернулось бы на 100 грн. больше.
Так что 50/50 из-за гривны и из-за банка.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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