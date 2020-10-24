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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 10:46
ukrprom2014 ага, только уксиб правильно проконвертит и 100 превратится в 0
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Додано: Нед 25 жов, 2020 10:54
ukrprom2014 написав:Амвросий
Если бы курс гривны вырос, то вернулось бы на 100 грн. больше.
Так что 50/50 из-за гривны и из-за банка.
Чтобы получить те 100 грн (5%) сверху, курс должен был вырасти примерно на 2 грн за относительно короткий период времени, что пусть и возможно, но не с вероятностью 50/50.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 12:59
судя по тарифам по new Card сеп без комиссии ходит. Если пополнить в кассе например 150к-200к, и отправить сепом в другой банк (рассрочка по недвиге) быстро проходит операция? Какие есить лимиты на такие переводы, дневные, месячные?
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yoggik
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Додано: Нед 25 жов, 2020 18:56
Оплата онлайн комфи кошерная?
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novichok
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Додано: Нед 25 жов, 2020 19:38
yoggik написав:
быстро проходит операция? Какие есить лимиты на такие переводы, дневные, месячные?
залежить від пакету чи типу карти, всі ліміти є видимі в ІБ
СЕП доходить до 1 год часу в опер день
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greenozon
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