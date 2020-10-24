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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1179118011811182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 980
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 980
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:46

ukrprom2014 ага, только уксиб правильно проконвертит и 100 превратится в 0
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:54

  ukrprom2014 написав:Амвросий
Если бы курс гривны вырос, то вернулось бы на 100 грн. больше.
Так что 50/50 из-за гривны и из-за банка.

Чтобы получить те 100 грн (5%) сверху, курс должен был вырасти примерно на 2 грн за относительно короткий период времени, что пусть и возможно, но не с вероятностью 50/50.
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  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:59

new card

судя по тарифам по new Card сеп без комиссии ходит. Если пополнить в кассе например 150к-200к, и отправить сепом в другой банк (рассрочка по недвиге) быстро проходит операция? Какие есить лимиты на такие переводы, дневные, месячные?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:56

Оплата онлайн комфи кошерная?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  yoggik написав:быстро проходит операция? Какие есить лимиты на такие переводы, дневные, месячные?


залежить від пакету чи типу карти, всі ліміти є видимі в ІБ
СЕП доходить до 1 год часу в опер день
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:23

  novichok написав:Оплата онлайн комфи кошерная?

да
Hack-Stock
 
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