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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1180118111821183

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 980
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 980
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Avril_ks, а ключ-код за какую акцию дали?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:05

MASolomko 200 грн за сентябрьскую, за 60 платежей картой
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
Повідомлень: 175
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:10

  Avril_ks написав:MASolomko 200 грн за сентябрьскую, за 60 платежей картой

Только сейчас дали код? За эту акцию вроде давали числа 19 октября.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:15

ingtrans Да, только сегодня пришла смс. За акцию в августе, когда было 100 грн, смс вообще не пришла. Сказали, что отправляли, но мне не приходило. Будут у оператора выяснять отправил тот смс или нет. За сентябрьскую сегодня пришла, но не активируются теперь. Какие-то странные у них акции, что отпадает желание участвовать. Неужели нельзя просто на карту начислить кэшбек без всяких смсок и ключей.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коли там 200грн дадуть за 60 оплат? А то кишмиша діє да 1 листопня, є шанс встигнути? :)
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chipmunk
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