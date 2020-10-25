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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Avril_ks, а ключ-код за какую акцию дали?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:05
MASolomko 200 грн за сентябрьскую, за 60 платежей картой
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:10
Только сейчас дали код? За эту акцию вроде давали числа 19 октября.
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:15
ingtrans Да, только сегодня пришла смс. За акцию в августе, когда было 100 грн, смс вообще не пришла. Сказали, что отправляли, но мне не приходило. Будут у оператора выяснять отправил тот смс или нет. За сентябрьскую сегодня пришла, но не активируются теперь. Какие-то странные у них акции, что отпадает желание участвовать. Неужели нельзя просто на карту начислить кэшбек без всяких смсок и ключей.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Коли там 200грн дадуть за 60 оплат? А то кишмиша діє да 1 листопня, є шанс встигнути?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:35
C 10-й попытки выскочила надпись: Вітаємо! Ви успішно обміняли Ваш ключ-код!
А когда теперь деньги на карту поступят? Я думал, что сразу приходят.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:02
от 2х дней до 2х недель бывает.
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