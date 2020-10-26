Смотрим на Минфине "Курс при оплате картой" (УкрСиб) за 16 октября - 32,10 - 33,79. Разница = 1,69 грн.
Мне тоже 16 октября пришёл возврат 23,36 Евро, правда вернули по 32,14 грн./Евро.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 23:28
Смотрим на Минфине "Курс при оплате картой" (УкрСиб) за 16 октября - 32,10 - 33,79. Разница = 1,69 грн.
Мне тоже 16 октября пришёл возврат 23,36 Евро, правда вернули по 32,14 грн./Евро.
Додано: Пон 26 жов, 2020 23:38
Цікаво, мені, які і решті, СМСка прийшла 19-го і активувати потрібно було до 23-го. Який у Вас вказаний кінцевий термін?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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