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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 980
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 980
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:28

  ingtrans написав:А за счет чего получилась такая потеря? Маржа курса доллара у них порядка 60 коп, а для 5% должно быть более 1,40 грн. Правда, с возвратом средств за долларовую покупку у Укрсиба не сталкивался, может у них и еще какие-то комиссии на этот случай припасены...

Смотрим на Минфине "Курс при оплате картой" (УкрСиб) за 16 октября - 32,10 - 33,79. Разница = 1,69 грн.
Мне тоже 16 октября пришёл возврат 23,36 Евро, правда вернули по 32,14 грн./Евро.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:38

  Avril_ks написав:C 10-й попытки выскочила надпись: Вітаємо! Ви успішно обміняли Ваш ключ-код!

Цікаво, мені, які і решті, СМСка прийшла 19-го і активувати потрібно було до 23-го. Який у Вас вказаний кінцевий термін?
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