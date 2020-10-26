Смотрим на Минфине "Курс при оплате картой" (УкрСиб) за 16 октября - 32,10 - 33,79. Разница = 1,69 грн.
Мне тоже 16 октября пришёл возврат 23,36 Евро, правда вернули по 32,14 грн./Евро.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 23:28
Смотрим на Минфине "Курс при оплате картой" (УкрСиб) за 16 октября - 32,10 - 33,79. Разница = 1,69 грн.
Мне тоже 16 октября пришёл возврат 23,36 Евро, правда вернули по 32,14 грн./Евро.
Додано: Пон 26 жов, 2020 23:38
Цікаво, мені, які і решті, СМСка прийшла 19-го і активувати потрібно було до 23-го. Який у Вас вказаний кінцевий термін?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 27 жов, 2020 01:15
жодної згадки про сроки зачислення на карту
просто - код успішно прийното
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 27 жов, 2020 01:46
Я так понял это прислали ключ тем кому была смс про 30 операций в сентябре .Они сначала отказали а сейчас передумали
Додано: Вів 27 жов, 2020 02:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А больше никому за Али не пришел?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 27 жов, 2020 03:02
klug
В понедельник вечером пришла смска, активировать до 30.10 В прошлом месяце по подобной акции за траты в августе вообще не пришла((
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
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Додано: Вів 27 жов, 2020 03:08
Кредиткою УСБ для АШАН можна розрахуватися лише в АШАН з кешбеком до 4% (2% від банку + до 2% від АШАН), чи можна розрахуватися й в інших супермаркетах (кешбек 2% лише від банку)?
Комунальні послуги не можна цією кредиткою оплачувати?
Додано: Вів 27 жов, 2020 08:37
Igneus
це звичайна банківська карта
на яку в Ашані отримаєте більше КБ
в інших точках відповідно менше
я розраховувався в інших, але потім лише в Ашані по зрозумілій причині
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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