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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 980
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 980
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:28

  ingtrans написав:А за счет чего получилась такая потеря? Маржа курса доллара у них порядка 60 коп, а для 5% должно быть более 1,40 грн. Правда, с возвратом средств за долларовую покупку у Укрсиба не сталкивался, может у них и еще какие-то комиссии на этот случай припасены...

Смотрим на Минфине "Курс при оплате картой" (УкрСиб) за 16 октября - 32,10 - 33,79. Разница = 1,69 грн.
Мне тоже 16 октября пришёл возврат 23,36 Евро, правда вернули по 32,14 грн./Евро.
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:38

  Avril_ks написав:C 10-й попытки выскочила надпись: Вітаємо! Ви успішно обміняли Ваш ключ-код!

Цікаво, мені, які і решті, СМСка прийшла 19-го і активувати потрібно було до 23-го. Який у Вас вказаний кінцевий термін?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 01:15

  clientage написав:
  omb написав:Avril_ks можно было и читнуть пару страниц назад и там была инфа про сроки

Ваащето нуна было внимательно читать инфу при активации, тама енто указано


жодної згадки про сроки зачислення на карту
просто - код успішно прийното
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 01:46

Я так понял это прислали ключ тем кому была смс про 30 операций в сентябре .Они сначала отказали а сейчас передумали
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 02:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А больше никому за Али не пришел?
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Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 03:02

klug
В понедельник вечером пришла смска, активировать до 30.10 В прошлом месяце по подобной акции за траты в августе вообще не пришла((
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Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 03:08

  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:Тока на покупке в ашане?

дада, Ашан форева навсігда
причому 2% із 4 діє лише 1 рік, за який треба дофіга балів накопичити щоб потім було знову 2+2

Кредиткою УСБ для АШАН можна розрахуватися лише в АШАН з кешбеком до 4% (2% від банку + до 2% від АШАН), чи можна розрахуватися й в інших супермаркетах (кешбек 2% лише від банку)?
Комунальні послуги не можна цією кредиткою оплачувати?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 08:37

Igneus
це звичайна банківська карта
на яку в Ашані отримаєте більше КБ
в інших точках відповідно менше

я розраховувався в інших, але потім лише в Ашані по зрозумілій причині :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:49

  Slx написав:А больше никому за Али не пришел?

Мені не прийшлов код
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:53

  tarasum написав:
  Slx написав:А больше никому за Али не пришел?

Мені не прийшлов код

Теж ні.
Ferlakur
 
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