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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:55
greenozon написав:Igneus
це звичайна банківська карта
на яку в Ашані отримаєте більше КБ
в інших точках відповідно менше
я розраховувався в інших, але потім лише в Ашані по зрозумілій причині
Погодите.
Если "в других точках" - дают 2% ? Вы проверяли?
Как я понял:
1. В ашане - 2+2%
2. В других точках - 0%
Меня 2% ашан-бонусами на "внекагорийные" траты устроило бы
За Виталия Наливкина!
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:22
tarasum написав: Slx написав:
А больше никому за Али не пришел?
Мені не прийшлов код
Написав в чат додатку, що не отримав код, поки переписувався з ними, код прийшов.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:25
Ferlakur написав: tarasum написав: Slx написав:
А больше никому за Али не пришел?
Мені не прийшлов код
Написав в чат додатку, що не отримав код, поки переписувався з ними, код прийшов.
Теж тільки що прийшов ключ-код по Алі.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:26
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:Igneus
це звичайна банківська карта
на яку в Ашані отримаєте більше КБ
в інших точках відповідно менше
я розраховувався в інших, але потім лише в Ашані по зрозумілій причині
Погодите.
Если "в других точках" - дают 2% ? Вы проверяли?
Как я понял:
1. В ашане - 2+2%
2. В других точках - 0%
Меня 2% ашан-бонусами на "внекагорийные" траты устроило бы
Ви правильно все зрозуміли. В інших точках - 0% кешбеку.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
-
miltador
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-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 51 раз.
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