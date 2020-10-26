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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 980
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 980
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:55

  greenozon написав:Igneus
це звичайна банківська карта
на яку в Ашані отримаєте більше КБ
в інших точках відповідно менше

я розраховувався в інших, але потім лише в Ашані по зрозумілій причині :)

Погодите.
Если "в других точках" - дают 2% ? Вы проверяли?

Как я понял:
1. В ашане - 2+2%
2. В других точках - 0%

Меня 2% ашан-бонусами на "внекагорийные" траты устроило бы
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Всім привіт. Народ, підкажіть, якщо розраховуватись за пальне через Fishka Pay тоже буде кишмиш як через додаток сільпо? :roll: Наперед дякую. :wink:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:22

  tarasum написав:
  Slx написав:А больше никому за Али не пришел?

Мені не прийшлов код

Написав в чат додатку, що не отримав код, поки переписувався з ними, код прийшов.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:25

  Ferlakur написав:
  tarasum написав:
  Slx написав:А больше никому за Али не пришел?

Мені не прийшлов код

Написав в чат додатку, що не отримав код, поки переписувався з ними, код прийшов.

Теж тільки що прийшов ключ-код по Алі.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:26

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Igneus
це звичайна банківська карта
на яку в Ашані отримаєте більше КБ
в інших точках відповідно менше

я розраховувався в інших, але потім лише в Ашані по зрозумілій причині :)

Погодите.
Если "в других точках" - дают 2% ? Вы проверяли?

Как я понял:
1. В ашане - 2+2%
2. В других точках - 0%

Меня 2% ашан-бонусами на "внекагорийные" траты устроило бы

Ви правильно все зрозуміли. В інших точках - 0% кешбеку.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришел вчера ключ на 200 грн за 30 операций в сентябре. Хотя неделю назад на горячей линии в ключе отказали, типа в правилах 60 операций было...
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:02

Ключ на 8(вісім)грн отримав - може це той міфічний 50%ий кешбек? :D
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:06

теж прийшов ключ на незрозумілі 37 грн....
balance
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:59

  balance написав:теж прийшов ключ на незрозумілі 37 грн....

В мене прояснилось - 8грн це 7% за Аліекспрес.
KVV
 
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