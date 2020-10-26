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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 980
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 980
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Є кишмиш за 60 операцій
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8535
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Подякував: 498 раз.
Подякували: 533 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:45

  chipmunk написав:Є кишмиш за 60 операцій


за сентябрь?
cohan
 
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Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:47

  chipmunk написав:Є кишмиш за 60 операцій

Есть, по двум аккаунтам
Ferlakur
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:17

Теж прийшло 200 грн. За що не пишуть. Я думав, що за шопінг на вихідних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4948
З нами з: 18.08.14
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  cohan написав: за сентябрь?

Так
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8535
З нами з: 15.04.09
Подякував: 498 раз.
Подякували: 533 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:15

Ура! потужний вікенд (там де 20 транзакцій треба було) - прийшли гроші
SMS такого змісту (не вказано за що конкретно, але в мене без варіантів поки що)

Vitaiemo! V ramkakh bonusnoi programy "UKRSIBBANK BONUS" na rakhunok UA*** UAH zarakhovano 200,00 UAH
(koshtom banku splacheno podatky).
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 9925
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

greenozon, в сентябре Вам не было предложения сделать сколько там операций и получить 200 грн?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлень: 2578
З нами з: 08.03.18
Подякував: 261 раз.
Подякували: 373 раз.
 
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