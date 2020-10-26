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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Є кишмиш за 60 операцій
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 27 жов, 2020 15:17
Теж прийшло 200 грн. За що не пишуть. Я думав, що за шопінг на вихідних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:15
Ура! потужний вікенд (там де 20 транзакцій треба було) - прийшли гроші
SMS такого змісту (не вказано за що конкретно, але в мене без варіантів поки що)
Vitaiemo! V ramkakh bonusnoi programy "UKRSIBBANK BONUS" na rakhunok UA*** UAH zarakhovano 200,00 UAH
(koshtom banku splacheno podatky).
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
greenozon, в сентябре Вам не было предложения сделать сколько там операций и получить 200 грн?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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