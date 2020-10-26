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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:31
Є кишмиш за 60 операцій
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Вів 27 жов, 2020 14:45
chipmunk написав:
Є кишмиш за 60 операцій
за сентябрь?
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cohan
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Додано: Вів 27 жов, 2020 14:47
chipmunk написав:
Є кишмиш за 60 операцій
Есть, по двум аккаунтам
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Ferlakur
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Додано: Вів 27 жов, 2020 15:17
Теж прийшло 200 грн. За що не пишуть. Я думав, що за шопінг на вихідних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:15
cohan написав:
за сентябрь?
Так
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:15
Ура! потужний вікенд (там де 20 транзакцій треба було) - прийшли гроші
SMS такого змісту (не вказано за що конкретно, але в мене без варіантів поки що)
Vitaiemo! V ramkakh bonusnoi programy "UKRSIBBANK BONUS" na rakhunok UA*** UAH zarakhovano 200,00 UAH
(koshtom banku splacheno podatky).
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greenozon
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:31
greenozon, в сентябре Вам не было предложения сделать сколько там операций и получить 200 грн?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:59
KVV написав: balance написав:
теж прийшов ключ на незрозумілі 37 грн....
В мене прояснилось - 8грн це 7% за Аліекспрес.
переглянув виписку і теж схоже, що за покупки на алі - принаймні сума збігається, але я шось пропустив цю акцію, не пригадую щоб приходив пуш або смс
і 200 грн за 60 операцій в вересні капнуло
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balance
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:35
balance написав: KVV написав: balance написав:
теж прийшов ключ на незрозумілі 37 грн....
В мене прояснилось - 8грн це 7% за Аліекспрес.
переглянув виписку і теж схоже, що за покупки на алі - принаймні сума збігається, але я шось пропустив цю акцію, не пригадую щоб приходив пуш або смс
Акція з Аліекспрес була для всіх клієнтів.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:47
miltador написав:
переглянув виписку і теж схоже, що за покупки на алі - принаймні сума збігається, але я шось пропустив цю акцію, не пригадую щоб приходив пуш або смс
Акція з Аліекспрес була для всіх клієнтів.[/quote]
Виходить, що для всіх, а підтримка "Очевигоди" повідомляла, що лише для тих хто отримав.
"Дякую" очевигоді!
Крім того що не можуть гроші зарахувавати, а ключ коди шлють, то ще й проконсультувати до толку не можуть.
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Rainbow
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