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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1184118511861187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 980
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 980
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:52

  Rainbow написав:
  miltador написав:переглянув виписку і теж схоже, що за покупки на алі - принаймні сума збігається, але я шось пропустив цю акцію, не пригадую щоб приходив пуш або смс

Акція з Аліекспрес була для всіх клієнтів.
Виходить, що для всіх, а підтримка "Очевигоди" повідомляла, що лише для тих хто отримав.

Виходить що їх група в Facebook джерело надійніше за підтримку Очевигоди :mrgreen:
Бо інформація що акція для всіх клієнтів була підтверджена представником банку в Facebook.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:37

  greenozon написав:Ура! потужний вікенд (там де 20 транзакцій треба було) - прийшли гроші
SMS такого змісту (не вказано за що конкретно, але в мене без варіантів поки що)

Vitaiemo! V ramkakh bonusnoi programy "UKRSIBBANK BONUS" na rakhunok UA*** UAH zarakhovano 200,00 UAH
(koshtom banku splacheno podatky).


Який вікенд? Шопінг 17-18 жовтня? Це не воно. За нього ще навіть ключ-коди не розсилали.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:59

  chipmunk написав:Є кишмиш за 60 операцій

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Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 19:01

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:Ура! потужний вікенд (там де 20 транзакцій треба було) - прийшли гроші
SMS такого змісту (не вказано за що конкретно, але в мене без варіантів поки що)

Vitaiemo! V ramkakh bonusnoi programy "UKRSIBBANK BONUS" na rakhunok UA*** UAH zarakhovano 200,00 UAH
(koshtom banku splacheno podatky).


Який вікенд? Шопінг 17-18 жовтня? Це не воно. За нього ще навіть ключ-коди не розсилали.


дивно, інших акцій (крім вікенда) і поточного місяця 60 оплат я не мав
ну да ладно, є то й раді
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 19:14

Только сейчас заметил.
Было приглашение на 20 транзакций 17-18 числа.
Потом пришёл ключ код на 100грн (я сразу не заметил, тупо скопипастил на страницу регистрации, без вчитывания)
А сегодня, когда зашли деньги, я заметил, что их не 200грн, а 100грн.

Причём приглашение сохранилось, и там 200. И сообщение с ключ-кодом сохранилось - там 100.
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:26

extreme_lviv_ua
Так!
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valya
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