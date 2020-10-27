УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:52
Rainbow написав: miltador написав:
переглянув виписку і теж схоже, що за покупки на алі - принаймні сума збігається, але я шось пропустив цю акцію, не пригадую щоб приходив пуш або смс
Акція з Аліекспрес була для всіх клієнтів.
Виходить, що для всіх, а підтримка "Очевигоди" повідомляла, що лише для тих хто отримав.
Виходить що їх група в Facebook джерело надійніше за підтримку Очевигоди
Бо інформація що акція для всіх клієнтів була підтверджена представником банку в Facebook.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Повідомлень: 271
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:37
greenozon написав:
Ура! потужний вікенд (там де 20 транзакцій треба було) - прийшли гроші
SMS такого змісту (не вказано за що конкретно, але в мене без варіантів поки що)
Vitaiemo! V ramkakh bonusnoi programy "UKRSIBBANK BONUS" na rakhunok UA*** UAH zarakhovano 200,00 UAH
(koshtom banku splacheno podatky).
Який вікенд? Шопінг 17-18 жовтня? Це не воно. За нього ще навіть ключ-коди не розсилали.
Ferlakur
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:59
chipmunk написав:
Є кишмиш за 60 операцій
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Maksi2
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Додано: Вів 27 жов, 2020 19:01
Ferlakur написав: greenozon написав:
Ура! потужний вікенд (там де 20 транзакцій треба було) - прийшли гроші
SMS такого змісту (не вказано за що конкретно, але в мене без варіантів поки що)
Vitaiemo! V ramkakh bonusnoi programy "UKRSIBBANK BONUS" na rakhunok UA*** UAH zarakhovano 200,00 UAH
(koshtom banku splacheno podatky).
Який вікенд? Шопінг 17-18 жовтня? Це не воно. За нього ще навіть ключ-коди не розсилали.
дивно, інших акцій (крім вікенда) і поточного місяця 60 оплат я не мав
ну да ладно, є то й раді
greenozon
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Додано: Вів 27 жов, 2020 19:14
Только сейчас заметил.
Было приглашение на 20 транзакций 17-18 числа. Потом пришёл ключ код на 100грн (я сразу не заметил, тупо скопипастил на страницу регистрации, без вчитывания) А сегодня, когда зашли деньги, я заметил, что их не 200грн, а 100грн. Причём приглашение сохранилось, и там 200. И сообщение с ключ-кодом сохранилось - там 100.
За Виталия Наливкина!
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:26
extreme_lviv_ua Так!
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valya
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:07
Отзвонились из очевыгоды, и сказали, что 100грн - за другую акцию (про которую я уже забыл)
А 200грн ещё будут
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Форумчанин року
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:33
колеги, підкажіть: з УкрСіб краще по п2п тягнути ПУМБом / МОНО або штовхати туди з Сіба ?
stas_rst
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:38
stas_rst написав:
колеги, підкажіть: з УкрСіб краще по п2п тягнути ПУМБом / МОНО або штовхати туди з Сіба ?
штовХати буде з коміс 1%
тягнути -- нашару у Сіба
Можна сепити чи ібанити нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:40
stas_rst написав:
колеги, підкажіть: з УкрСіб краще по п2п тягнути ПУМБом / МОНО або штовхати туди з Сіба ?
Лучше сэпить. Если будете тянуть по р2р - будете неприятно удивлены наличием комиса. Аналогично если попробуете толкнуть сибовской аппкой. Пожтому тут сэп наше всьо
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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