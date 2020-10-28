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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1185118611871188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 980
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 980
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:01

clientage , Flamingo уразумєл :) дякую за попередження !!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Можна сепити чи ібанити нашару


СЕП зрозумів, а 2е це перепрошую як :) (пошлі шутки в сторону)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:16

  greenozon написав:
  clientage написав:Можна сепити чи ібанити нашару


СЕП зрозумів, а 2е це перепрошую як :) (пошлі шутки в сторону)

Ну у меня кагал уже на одну и туже фичу теперь говорит по-разному
Старички -- СЭП, а новички отправить ИБАНом...ну шо я могу поделать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:25

clientage а для СЕП на ПУМБ окрім Ібан і імярек обов"язково ще щось прописувати ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:40

  stas_rst написав:clientage а для СЕП на ПУМБ окрім Ібан і імярек обов"язково ще щось прописувати ?

ІПН, Призначення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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