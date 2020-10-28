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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:01
clientage
, Flamingo
уразумєл
дякую за попередження !!!
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stas_rst
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:12
clientage написав:
Можна сепити чи ібанити нашару
СЕП зрозумів, а 2е це перепрошую як
(пошлі шутки в сторону)
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greenozon
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:16
greenozon написав: clientage написав:
Можна сепити чи ібанити нашару
СЕП зрозумів, а 2е це перепрошую як
(пошлі шутки в сторону)
Ну у меня кагал уже на одну и туже фичу теперь говорит по-разному
Старички -- СЭП, а новички отправить ИБАНом...ну шо я могу поделать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:25
clientage а для СЕП на ПУМБ окрім Ібан і імярек обов"язково ще щось прописувати ?
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stas_rst
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:40
stas_rst написав:clientage
а для СЕП на ПУМБ окрім Ібан і імярек обов"язково ще щось прописувати ?
ІПН, Призначення
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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