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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
СЕП зрозумів, а 2е це перепрошую як (пошлі шутки в сторону)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:16
Ну у меня кагал уже на одну и туже фичу теперь говорит по-разному
Старички -- СЭП, а новички отправить ИБАНом...ну шо я могу поделать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:25
clientage а для СЕП на ПУМБ окрім Ібан і імярек обов"язково ще щось прописувати ?
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:40
ІПН, Призначення
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 30 жов, 2020 06:00
Стоимость обслуживания карточного счета.
Пришла реклама в фейсбук на, как я понимаю, Нью кард.
Меня одного напрягает изображение, а вернее звёздочка-сноска, что обслуживание карточного счета является бесплатным лишь в первый год?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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