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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:01
clientage
, Flamingo
уразумєл
дякую за попередження !!!
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stas_rst
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:12
clientage написав:
Можна сепити чи ібанити нашару
СЕП зрозумів, а 2е це перепрошую як
(пошлі шутки в сторону)
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greenozon
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:16
greenozon написав: clientage написав:
Можна сепити чи ібанити нашару
СЕП зрозумів, а 2е це перепрошую як
(пошлі шутки в сторону)
Ну у меня кагал уже на одну и туже фичу теперь говорит по-разному
Старички -- СЭП, а новички отправить ИБАНом...ну шо я могу поделать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:25
clientage а для СЕП на ПУМБ окрім Ібан і імярек обов"язково ще щось прописувати ?
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stas_rst
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:40
stas_rst написав:clientage
а для СЕП на ПУМБ окрім Ібан і імярек обов"язково ще щось прописувати ?
ІПН, Призначення
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 06:00
Пришла реклама в фейсбук на, как я понимаю, Нью кард.
Меня одного напрягает изображение, а вернее звёздочка-сноска, что обслуживание карточного счета является бесплатным лишь в первый год?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:08
Slx через год и 5% перестает действовать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:14
omb написав:Slx
через год и 5% перестает действовать
Но можно попасть на плату за первый месяц второго года, если сделают платное обслуживание со второго года.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:46
Slx написав:
Пришла реклама в фейсбук на, как я понимаю, Нью кард.
Меня одного напрягает изображение, а вернее звёздочка-сноска, что обслуживание карточного счета является бесплатным лишь в первый год?
И мне пришла. А толку? В ноябре танцы с бубнами: закрытие старой и открытие новой.
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rollo
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:53
velvet я в 12-ом месяце думаю переоформить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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