RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1186118711881189>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:01

clientage , Flamingo уразумєл :) дякую за попередження !!!
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 862
З нами з: 27.02.19
Подякував: 306 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Можна сепити чи ібанити нашару


СЕП зрозумів, а 2е це перепрошую як :) (пошлі шутки в сторону)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9957
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:16

  greenozon написав:
  clientage написав:Можна сепити чи ібанити нашару


СЕП зрозумів, а 2е це перепрошую як :) (пошлі шутки в сторону)

Ну у меня кагал уже на одну и туже фичу теперь говорит по-разному
Старички -- СЭП, а новички отправить ИБАНом...ну шо я могу поделать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32770
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2610 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:25

clientage а для СЕП на ПУМБ окрім Ібан і імярек обов"язково ще щось прописувати ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 862
З нами з: 27.02.19
Подякував: 306 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:40

  stas_rst написав:clientage а для СЕП на ПУМБ окрім Ібан і імярек обов"язково ще щось прописувати ?

ІПН, Призначення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32770
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2610 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 06:00

Стоимость обслуживания карточного счета.

Пришла реклама в фейсбук на, как я понимаю, Нью кард.
Меня одного напрягает изображение, а вернее звёздочка-сноска, что обслуживание карточного счета является бесплатным лишь в первый год?
Зображення
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 769
З нами з: 23.07.18
Подякував: 240 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:08

Slx через год и 5% перестает действовать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:14

  omb написав:Slx через год и 5% перестает действовать

Но можно попасть на плату за первый месяц второго года, если сделают платное обслуживание со второго года.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:46

  Slx написав:Пришла реклама в фейсбук на, как я понимаю, Нью кард.
Меня одного напрягает изображение, а вернее звёздочка-сноска, что обслуживание карточного счета является бесплатным лишь в первый год?
Зображення

И мне пришла. А толку? В ноябре танцы с бубнами: закрытие старой и открытие новой. :(
rollo
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:53

velvet я в 12-ом месяце думаю переоформить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1186118711881189>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, arkavs, Eugen79, killer bees, lel, myko, Фантом і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.