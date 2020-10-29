WOW вихідні з UKRSIBBANK! Розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку. Зробіть 50 та більше розрахунків у вихідні із 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно, та отримайте гарантований кешбек* у розмірі 1000 гривень.
Період акції - з 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно.
WOW вихідні з UKRSIBBANK! Розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку. Зробіть 50 та більше розрахунків у вихідні із 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно, та отримайте гарантований кешбек* у розмірі 1000 гривень.
Період акції - з 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно.
wig написав:Это нужно ждать СМС, или можно прямо сейчас бежать за морковкой?
Ну так
3. Учасники Акції 3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче критеріям: ... запрошені Виконавцем до участі у Акції через повідомлення в UKRSIB online (у деяких випадках СМС або повідомлення в Viber), згідно бази даних клієнтів Банка,
Да и потом, сегодня пока еще 30 октября.
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