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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1187118811891190>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

WOW вихідні з UKRSIBBANK! Розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку. Зробіть 50 та більше розрахунків у вихідні із 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно, та отримайте гарантований кешбек* у розмірі 1000 гривень.

Період акції - з 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно.

https://main.ochevygoda.com.ua/wow_1/
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:26

  Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK! Розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку. Зробіть 50 та більше розрахунків у вихідні із 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно, та отримайте гарантований кешбек* у розмірі 1000 гривень.

Період акції - з 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно.

https://main.ochevygoda.com.ua/wow_1/

Это нужно ждать СМС, или можно прямо сейчас бежать за морковкой?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:33

1000 грн за 50 операцій :D
Що ж буде далі?! :!: :?: :shock:

Це смс ламає людям всі плани на вихідні та вносить коррективи в органайзер.. ну що ж, форс мажор так би мовити :mrgreen:
Востаннє редагувалось Rainbow в П'ят 30 жов, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wig написав:Это нужно ждать СМС, или можно прямо сейчас бежать за морковкой?

Ну так
3. Учасники Акції
3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче критеріям:
...
запрошені Виконавцем до участі у Акції через повідомлення в UKRSIB online (у деяких випадках СМС або повідомлення в Viber), згідно бази даних клієнтів Банка,

Да и потом, сегодня пока еще 30 октября.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Да и потом, сегодня пока еще 30 октября.

Ну так. 1-е воскресенье, уже можно отправляться на заработки. Сразу уже 50 морковок взять, что бы в течение месяца не отвлекаться.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:51

  wig написав:
  ingtrans написав:Да и потом, сегодня пока еще 30 октября.

Ну так. 1-е воскресенье, уже можно отправляться на заработки. Сразу уже 50 морковок взять, что бы в течение месяца не отвлекаться.

Дійсно пощастило що в неділю перше число, бо 10 тисяч в цьому місяці вже успішно потрачено :oops:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:42

  omb написав:velvet я в 12-ом месяце думаю переоформить

Я думал тоже, но акции сейчас в Укрсибе льются рекой и возможно выгоднее будет её не закрывать пока, а оформить ещё на кого-нибудь из родственников + у меня одна карта оформлялась 3 ноября и закрывать её раньше 16 ноября не получится, т.к. кешбэк должен прийти, а это уже больше года получается.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:1000 грн за 50 операцій
Що ж буде далі?!


УкрСібас самий крутий банк в жовтні
засипає мегтоннами подарунків

проте, якщо не підняти лімітна к-сть операцій в день (20 штук) буде помилка 121 на 21ій оплаті, - попереджую! :)
граблі пройдені
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:проте, якщо не підняти лімітна к-сть операцій в день (20 штук) буде помилка 121 на 21ій оплаті, - попереджую!
граблі пройдені


Это в Укрсибонлан поднимается или на горячке?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:59

  Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK!

Вам на попередній шопінг на 500 приходило запрошення на цей акк?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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