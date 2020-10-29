|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:03
klug написав: Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK!
Вам на попередній шопінг на 500 приходило запрошення на цей акк?
Мне и на прошлые 500 приходило и сейчас на 1000 пришло.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1689
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:25
klug написав: Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK!
Вам на попередній шопінг на 500 приходило запрошення на цей акк?
Да. И на 500, и на 200 за шопинг в выходные.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2236
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:11
Amid написав:
Это в Укрсибонлан поднимается или на горячке?
Гарячка/чат в додатку.
В мене було ще з липня 100, доведеться до 200 піднімати.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 571
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:44
KVV
а так можно было? а то я по неопытности до 50 поднял
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2372
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|