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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1187118811891190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:03

  klug написав:
  Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK!

Вам на попередній шопінг на 500 приходило запрошення на цей акк?

Мне и на прошлые 500 приходило и сейчас на 1000 пришло.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:25

  klug написав:
  Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK!

Вам на попередній шопінг на 500 приходило запрошення на цей акк?

Да. И на 500, и на 200 за шопинг в выходные.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:11

  Amid написав:Это в Укрсибонлан поднимается или на горячке?

Гарячка/чат в додатку.

В мене було ще з липня 100, доведеться до 200 піднімати.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:44

KVV а так можно было? а то я по неопытности до 50 поднял :(
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