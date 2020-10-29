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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1187118811891190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:03

  klug написав:
  Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK!

Вам на попередній шопінг на 500 приходило запрошення на цей акк?

Мне и на прошлые 500 приходило и сейчас на 1000 пришло.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:25

  klug написав:
  Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK!

Вам на попередній шопінг на 500 приходило запрошення на цей акк?

Да. И на 500, и на 200 за шопинг в выходные.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:11

  Amid написав:Это в Укрсибонлан поднимается или на горячке?

Гарячка/чат в додатку.

В мене було ще з липня 100, доведеться до 200 піднімати.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:44

KVV а так можно было? а то я по неопытности до 50 поднял :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:23

  KVV написав:
  Amid написав:Это в Укрсибонлан поднимается или на горячке?

Гарячка/чат в додатку.

В мене було ще з липня 100, доведеться до 200 піднімати.

в додатку
вроде только суммы
или я не там смотрю?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:32

  wig написав:
  ingtrans написав:Да и потом, сегодня пока еще 30 октября.

Ну так. 1-е воскресенье, уже можно отправляться на заработки. Сразу уже 50 морковок взять, что бы в течение месяца не отвлекаться.


в смысле в течение месяца? там же два дня только акция
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:34

  v57 написав:
  KVV написав:
  Amid написав:Это в Укрсибонлан поднимается или на горячке?

Гарячка/чат в додатку.

В мене було ще з липня 100, доведеться до 200 піднімати.

в додатку
вроде только суммы
или я не там смотрю?

Вы слово "чат" понимаете?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:40

а, чат в додатку- это один канал, а не 2 :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK! Розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку. Зробіть 50 та більше розрахунків у вихідні із 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно, та отримайте гарантований кешбек* у розмірі 1000 гривень.

Період акції - з 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно.

https://main.ochevygoda.com.ua/wow_1/
Тут такое дописали:

«50 розрахунків підсумовується на одного клієнта, по всіх його картках. Ліміт торгових операцій по одній картці становить 20 транзакцій на день. Клієнтам, які мають лише одну картку UKRSIBBANK для здобуття права на отримання винагороди необхідно зробити 40 розрахунків (по 20 розрахунків у кожен день акції).

- для уникнення можливості блокування картки не робіть більше 4 розрахунків у одного продавця товарів/ послуг протягом 30 хвилин.»
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