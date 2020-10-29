УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:03
klug написав: Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK!
Вам на попередній шопінг на 500 приходило запрошення на цей акк?
Мне и на прошлые 500 приходило и сейчас на 1000 пришло.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:25
klug написав: Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK!
Вам на попередній шопінг на 500 приходило запрошення на цей акк?
Да. И на 500, и на 200 за шопинг в выходные.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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1
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:11
Amid написав:
Это в Укрсибонлан поднимается или на горячке?
Гарячка/чат в додатку.
В мене було ще з липня 100, доведеться до 200 піднімати.
KVV
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:44
KVV
а так можно было? а то я по неопытности до 50 поднял
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:23
KVV написав: Amid написав:
Это в Укрсибонлан поднимается или на горячке?
Гарячка/чат в додатку.
В мене було ще з липня 100, доведеться до 200 піднімати.
в додатку
вроде только суммы
или я не там смотрю?
v57
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:32
wig написав: ingtrans написав:
Да и потом, сегодня пока еще 30 октября.
Ну так. 1-е воскресенье, уже можно отправляться на заработки. Сразу уже 50 морковок взять, что бы в течение месяца не отвлекаться.
в смысле в течение месяца? там же два дня только акция
cohan
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:34
v57 написав: KVV написав: Amid написав:
Это в Укрсибонлан поднимается или на горячке?
Гарячка/чат в додатку.
В мене було ще з липня 100, доведеться до 200 піднімати.
в додатку
вроде только суммы
или я не там смотрю?
Вы слово "чат" понимаете?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
1
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:40
а, чат в додатку- это один канал, а не 2
v57
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:45
Фантом написав:
WOW вихідні з UKRSIBBANK! Розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку. Зробіть 50 та більше розрахунків у вихідні із 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно, та отримайте гарантований кешбек* у розмірі 1000 гривень.
Період акції - з 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно. https://main.ochevygoda.com.ua/wow_1/
Тут такое дописали:
«50 розрахунків підсумовується на одного клієнта, по всіх його картках. Ліміт торгових операцій по одній картці становить 20 транзакцій на день. Клієнтам, які мають лише одну картку UKRSIBBANK для здобуття права на отримання винагороди необхідно зробити 40 розрахунків (по 20 розрахунків у кожен день акції).
- для уникнення можливості блокування картки не робіть більше 4 розрахунків у одного продавця товарів/ послуг протягом 30 хвилин.»
unknownurl
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