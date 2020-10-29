WOW вихідні з UKRSIBBANK! Розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку. Зробіть 50 та більше розрахунків у вихідні із 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно, та отримайте гарантований кешбек* у розмірі 1000 гривень.
Період акції - з 31 жовтня до 01 листопада 2020 р. включно.
«50 розрахунків підсумовується на одного клієнта, по всіх його картках. Ліміт торгових операцій по одній картці становить 20 транзакцій на день. Клієнтам, які мають лише одну картку UKRSIBBANK для здобуття права на отримання винагороди необхідно зробити 40 розрахунків (по 20 розрахунків у кожен день акції).
- для уникнення можливості блокування картки не робіть більше 4 розрахунків у одного продавця товарів/ послуг протягом 30 хвилин.»
unknownurl 4.2. клієнтам, які мають лише одну картку UKRSIBBANK для здобуття права на отримання винагороди необхідно зробити 40 розрахунків (по 20 розрахунків у кожен день акції).
4.3. додаткові умови:
4.3.1. ліміт торгових операцій по одній картці становить 20 транзакцій на день как-то оно противоречит пункту 4.1. где написали не меньше 50 операций 4.1. для отримання Подарунків Акції учаснику необхідно протягом періоду акції (п.2.) здійснити за допомогою Карток будь-яку кількість розрахунків, але не менше ніж 50 (п’ятдесят). Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет (далі – «Транзакція»). Получается за 50 операций дадут Подарунок, а за 40 операций - право на получение вознаграждения.