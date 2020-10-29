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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:08
omb написав:KVV
а так можно было? а то я по неопытности до 50 поднял
Можна
Я вже підняв через чат.
cohan написав: wig написав: ingtrans написав:
Да и потом, сегодня пока еще 30 октября.
Ну так. 1-е воскресенье, уже можно отправляться на заработки. Сразу уже 50 морковок взять, что бы в течение месяца не отвлекаться.
в смысле в течение месяца? там же два дня только акция
В наступному місяці теж будуть акції по кількості операцій - от хто у неділю наб'є 50 операцій цілий місяць може бути вільним
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:11
velvet написав:unknownurl
4.2. клієнтам, які мають лише одну картку UKRSIBBANK для здобуття права на отримання винагороди необхідно зробити 40 розрахунків (по 20 розрахунків у кожен день акції).
4.3. додаткові умови:
4.3.1. ліміт торгових операцій по одній картці становить 20 транзакцій на день
как-то оно противоречит пункту 4.1. где написали не меньше 50 операций
4.1. для отримання Подарунків Акції учаснику необхідно протягом періоду акції (п.2.) здійснити за допомогою Карток будь-яку кількість розрахунків, але не менше ніж 50 (п’ятдесят). Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет (далі – «Транзакція»).
Получается за 50 операций дадут Подарунок, а за 40 операций - право на получение вознаграждения.
Я особо не вникал, мне не прислали
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:28
Господа свинорылы,а Вы ничего не путаете? 20 это лимит на сутки. Кстати ни кто на подогретой не выяснял про то, что можно за один день песдисят покупок заделать или обязательно на 2 дня необходимо растягивать удовольствие?
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:28
velvet написав:
Получается за 50 операций дадут Подарунок, а за 40 операций - право на получение вознаграждения.
Виконавець і Замовник Акції залишають за собою право (але не обов’язок) винагороджувати учасників Акції, які ще не виконали умови Акції цілковито, але наблизилися до виконання таких умов.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:33
Дядя Дима я на 2 дня растяну, лень много выклацивать за раз
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:42
omb
я лично придерживаюсь линии "не откладывай на завтра ,то что можно урвать сегодня "
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:49
KVV написав: velvet написав:
Получается за 50 операций дадут Подарунок, а за 40 операций - право на получение вознаграждения.
Виконавець і Замовник Акції залишають за собою право (але не обов’язок) винагороджувати учасників Акції, які ще не виконали умови Акції цілковито, але наблизилися до виконання таких умов.
За 50 точно дадут, а за 40 может быть. Так что 50 нужно сделать.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:22
velvet написав:unknownurl
4.2. клієнтам, які мають лише одну картку UKRSIBBANK для здобуття права на отримання винагороди необхідно зробити 40 розрахунків (по 20 розрахунків у кожен день акції).
4.3. додаткові умови:
4.3.1. ліміт торгових операцій по одній картці становить 20 транзакцій на день
как-то оно противоречит пункту 4.1. где написали не меньше 50 операций
4.1. для отримання Подарунків Акції учаснику необхідно протягом періоду акції (п.2.) здійснити за допомогою Карток будь-яку кількість розрахунків, але не менше ніж 50 (п’ятдесят). Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет (далі – «Транзакція»).
Получается за 50 операций дадут Подарунок, а за 40 операций - право на получение вознаграждения.
С утра пункта 2 по 20 не было. Просто 50 транзакций. Я сразу в чате повысил лимит до 60 транзакций, консультант отвечал бодро, интересовался для чего. За пять минут подняли. В течении дня поднимал лимиты ещё по двум картам. В обед получение ответа от поддержки занимало до 10 минут, форму выставляли без дополнительных вопросов. Поднятие лимитов заняло полчаса. Ну и ближе к вечеру этот квест с одной просьбой поднять лимит проходил в один этап, выкатка бланка-подтверждение. При всём этом пришлось ждать ответа консультанта почти 40 минут.
Думаю поддержка просто не успевала обрабатывать все запросы на поднятие лимита, вот и добавили этот пункт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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