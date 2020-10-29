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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Акция для всех? или только кому пришла СМС/пуш?
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:30
только кому прислали смс/пуш
мне на один аккаунт прислали, на другой нет(причём прислали на тот которому в ноябре год будет)
Востаннє редагувалось velvet в П'ят 30 жов, 2020 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:32
я планирую по 25 каждый день
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
С чьей стороны блокировка имеетмя в виду? Укрсиба или эквайра? Мне как-то заблочили карту из-за слишком частого пополнения счета lifecell через ихний сайт, то ли сам лайф, то ли портмоне.
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