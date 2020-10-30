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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:28
Акция для всех? или только кому пришла СМС/пуш?
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jay2004
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:30
jay2004 написав:
Акция для всех? или только кому пришла СМС/пуш?
только кому прислали смс/пуш
мне на один аккаунт прислали, на другой нет(причём прислали на тот которому в ноябре год будет)
Востаннє редагувалось velvet
в П'ят 30 жов, 2020 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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velvet
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:32
stas_rst написав: Фантом написав:
При всём этом пришлось ждать ответа консультанта почти 40 минут.
Думаю поддержка просто не успевала обрабатывать все запросы на поднятие лимита, вот и добавили этот пункт.
5 хвилин з бланком підтвердження о 19.40
то все ж таки - 50 за ДВА
дні чи по 20 КОЖЕН
день ?
я планирую по 25 каждый день
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:17
- для уникнення можливості блокування картки не робіть більше 4 розрахунків у одного продавця товарів/ послуг протягом 30 хвилин.»
С чьей стороны блокировка имеетмя в виду? Укрсиба или эквайра? Мне как-то заблочили карту из-за слишком частого пополнения счета lifecell через ихний сайт, то ли сам лайф, то ли портмоне.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:03
Ferlakur я делал больше 5 расчётов за 30 минут и все было ок
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
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omb
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:46
omb написав:Ferlakur
я делал больше 5 расчётов за 30 минут и все было ок
ipay?
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v57
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:53
v57 киевэнерго
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:54
так они именно через ипей
если мастерпас то точно
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