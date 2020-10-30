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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1189119011911192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Акция для всех? или только кому пришла СМС/пуш?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:30

  jay2004 написав:Акция для всех? или только кому пришла СМС/пуш?

только кому прислали смс/пуш
мне на один аккаунт прислали, на другой нет(причём прислали на тот которому в ноябре год будет)
Востаннє редагувалось velvet в П'ят 30 жов, 2020 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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velvet
 
Повідомлень: 3050
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:32

  stas_rst написав:
  Фантом написав:При всём этом пришлось ждать ответа консультанта почти 40 минут.
Думаю поддержка просто не успевала обрабатывать все запросы на поднятие лимита, вот и добавили этот пункт.

5 хвилин з бланком підтвердження о 19.40
то все ж таки - 50 за ДВА дні чи по 20 КОЖЕН день ?

я планирую по 25 каждый день
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 389 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

- для уникнення можливості блокування картки не робіть більше 4 розрахунків у одного продавця товарів/ послуг протягом 30 хвилин.»

С чьей стороны блокировка имеетмя в виду? Укрсиба или эквайра? Мне как-то заблочили карту из-за слишком частого пополнения счета lifecell через ихний сайт, то ли сам лайф, то ли портмоне.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3507
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Подякував: 204 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:03

Ferlakur я делал больше 5 расчётов за 30 минут и все было ок
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2376
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:46

  omb написав:Ferlakur я делал больше 5 расчётов за 30 минут и все было ок

ipay?
v57
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 14.03.10
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Подякували: 175 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:53

v57 киевэнерго
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2376
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 185 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:54

так они именно через ипей :)
если мастерпас то точно
v57
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 14.03.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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  #<1 ... 1189119011911192
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