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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1190119111921193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:10

  reef написав:Эти акции 100, 200, 500, 1000 грн., они не попадают под обычный месячный лимит в 500 грн.?

Нет это разные акции
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 389 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 07:27

  velvet написав:
  reef написав:Эти акции 100, 200, 500, 1000 грн., они не попадают под обычный месячный лимит в 500 грн.?

Нет это разные акции

В смысле? Акции то конечно разные. Но траты по этим разовым акциям засчитываются и в траты для обычного ежемесячного кэшбека. Если они конечно делаются как оплата в и-нете
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 5048
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 07:46

Не пойму - правила опять поменяли? Пункта о 2 по 20 уже нет. Зато появилась формулировка: "4.1.1.ліміт торгових операцій по одній картці становить 20 транзакцій на день. Заміна ліміту можлива при зверненні до Банку."
А пункта 4.3 на который ссылались выше вообще нет. Кручу-верчу-запутать хочу какое-то ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5048
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:05

  Flamingo написав:
  velvet написав:
  reef написав:Эти акции 100, 200, 500, 1000 грн., они не попадают под обычный месячный лимит в 500 грн.?

Нет это разные акции

В смысле? Акции то конечно разные. Но траты по этим разовым акциям засчитываются и в траты для обычного ежемесячного кэшбека. Если они конечно делаются как оплата в и-нете

Я имел в виду, что кешбэк 5% от суммы расчётов имеет ограничение 500 грн. в месяц и в эти 500 грн. не входят суммы выплат по акциям очевыгоды 100,200,500,1000 грн., т.е. выплатить должны 500 + 100 +200 + 500 + 1000.
5 % начисляют ежемесячно за операции в и-нете на сумму 10000 грн., а по акциям очевыгоды платят за количество операций.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 389 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:10

  Flamingo написав:Не пойму - правила опять поменяли? Пункта о 2 по 20 уже нет. Зато появилась формулировка: "4.1.1.ліміт торгових операцій по одній картці становить 20 транзакцій на день. Заміна ліміту можлива при зверненні до Банку."
А пункта 4.3 на который ссылались выше вообще нет. Кручу-верчу-запутать хочу какое-то ;)

Читают форум и вносят правки?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 389 раз.
 
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  #<1 ... 1190119111921193
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