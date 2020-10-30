Нет это разные акции
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 00:10
Нет это разные акции
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 31 жов, 2020 07:27
В смысле? Акции то конечно разные. Но траты по этим разовым акциям засчитываются и в траты для обычного ежемесячного кэшбека. Если они конечно делаются как оплата в и-нете
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 31 жов, 2020 07:46
Не пойму - правила опять поменяли? Пункта о 2 по 20 уже нет. Зато появилась формулировка: "4.1.1.ліміт торгових операцій по одній картці становить 20 транзакцій на день. Заміна ліміту можлива при зверненні до Банку."
А пункта 4.3 на который ссылались выше вообще нет. Кручу-верчу-запутать хочу какое-то
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 31 жов, 2020 09:05
Я имел в виду, что кешбэк 5% от суммы расчётов имеет ограничение 500 грн. в месяц и в эти 500 грн. не входят суммы выплат по акциям очевыгоды 100,200,500,1000 грн., т.е. выплатить должны 500 + 100 +200 + 500 + 1000.
5 % начисляют ежемесячно за операции в и-нете на сумму 10000 грн., а по акциям очевыгоды платят за количество операций.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 31 жов, 2020 09:10
Читают форум и вносят правки?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 31 жов, 2020 10:08
velvet
а де ж іще читати, лише тут бомонд банківських справ маестро і маестринь
усі решта площадок-форумів-забігайлівок і в підмьотки не годядться цьому місцю, вважаю
+50грн !
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