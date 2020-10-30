RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1191119211931194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:v57 киевэнерго
Уже не проходят платежи. Через гпей, бредит про неправильны срок действия
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Водафон и Портмане тоже тормозят
reef
 
Повідомлень: 2614
З нами з: 28.08.07
Подякував: 171 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1191119211931194
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dim.ua, Ferlakur, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17415)
31.10.2020 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.