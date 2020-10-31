Уже не проходят платежи. Через гпей, бредит про неправильны срок действияomb написав:v57 киевэнерго
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 13:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уже не проходят платежи. Через гпей, бредит про неправильны срок действия
Размер имеет значение.
Додано: Суб 31 жов, 2020 13:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Водафон и Портмане тоже тормозят
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:26
2XL через мастерпасс 20 раз набил, остальное завтра
Кешбечные карты!
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:43
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:46
доп регистрация не нужна
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Додано: Суб 31 жов, 2020 17:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Набил всё сегодня. Но пришлось связываться с банком для снятия лимита в 20 операций. Завтра выходной!
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