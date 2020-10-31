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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1191119211931194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:v57 киевэнерго
Уже не проходят платежи. Через гпей, бредит про неправильны срок действия
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3468
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Подякував: 751 раз.
Подякували: 224 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Водафон и Портмане тоже тормозят
reef
 
Повідомлень: 2614
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Подякував: 171 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:26

2XL через мастерпасс 20 раз набил, остальное завтра :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 185 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:43

  clientage написав:
  stas_rst написав: Зате у Вас будуть прекрасні вихідні із сухими кедами :)

Ну даа, вот на радостях решил баньку истопить, и Ст.Кахети 10-летку откупорить, посёрбаю :P

У таку погоду - найоптимальніший варіант :)
stas_rst
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Повідомлень: 868
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Подякував: 307 раз.
Подякували: 165 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:44

Смс это сразу участие в очвыгода или нужна доп. регистрация?
novichok
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Повідомлень: 2194
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:46

  novichok написав:Смс это сразу участие в очвыгода или нужна доп. регистрация?
доп регистрация не нужна
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3057
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 390 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:2XL через мастерпасс 20 раз набил, остальное завтра :)
Набил всё сегодня. Но пришлось связываться с банком для снятия лимита в 20 операций. Завтра выходной!
rollo
 
Повідомлень: 1024
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:59

rollo у меня 30 уже есть, надоело клацать :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 185 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Портмоне на сайте Киевстар заблокировали оплаты после 20 операций. В службе поддержке написали, что лимит на операции поднять не могут. Типа им НБУ запрещает для компании Киевстар. Постановление секретное, они его не разглошают.
zuker1111
 
Повідомлень: 710
З нами з: 05.03.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Как еще можно Киевстар пополнять, чтобы онлайн оплата была без комиссии?
zuker1111
 
Повідомлень: 710
З нами з: 05.03.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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