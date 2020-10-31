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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Сильпо по ходу 10 оплат приложением в день ограничение ((
Додано: Суб 31 жов, 2020 22:04
Можно платить и не приложением
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 01 лис, 2020 02:04
А через портмоне без комиса?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Нед 01 лис, 2020 05:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Нед 01 лис, 2020 07:18
А самой картой через ПОСы сколько раз надо рассчитаться¿
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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