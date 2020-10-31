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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сильпо по ходу 10 оплат приложением в день ограничение ((
vanok
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:04

  vanok написав:Сильпо по ходу 10 оплат приложением в день ограничение ((

Можно платить и не приложением
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 02:04

  zuker1111 написав:Как еще можно Киевстар пополнять, чтобы онлайн оплата была без комиссии?

А через портмоне без комиса?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 05:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx написав:
  zuker1111 написав:Как еще можно Киевстар пополнять, чтобы онлайн оплата была без комиссии?

А через портмоне без комиса?
Через сайт киевстар

Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 07:18

А самой картой через ПОСы сколько раз надо рассчитаться¿
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 07:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  zuker1111 написав:Типа им НБУ запрещает для компании Киевстар.
Ну так спросите у НБУ почему они персонально для Киевстар ввели такое ограничение :D
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На сайте Киевстара минимальный платеж 10 грн. Это шоб набить 50 транзакций, надо им 500 грн закинуть? Цэ марнотратство!
Ferlakur
 
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